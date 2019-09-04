صالح محمد عميدًا لتجارة العريش وأبو زلال عميدًا لمعهد الدراسات البيئية

أصدر الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش في شمال سيناء، قرارا بتعيين الدكتور صالح محمد صالح عميدا لكلية التجارة بجامعة العريش.



ومن جهة أخرى، أصدر رئيس الجامعة قرارا آخر بتعيين الدكتور عصام الدين أبو زلال عميدا لمعهد الدراسات البيئية بالخربه والتابع للجامعة.