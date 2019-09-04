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أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:26 م
الفنان عبدالمنعم
الفنان عبدالمنعم إسماعيل
سناء إسماعيل
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بدأ الفنان عبدالمنعم إسماعيل، حياته الفنية ككومبارس، في عدد من الأفلام وكان أغلبها أدوار صغيرة تدور حول "بواب قهوجي، وشويش، وفراش، والمعلم، وابن البلد".

ومن الأفلام التي شارك فيها فيلم "انتصار الشباب"، عام 1941، و"المتهمة"، عام 1942، وكان آخر أفلامه "قنديل أم هاشم"، والذي يعتبر من أبرز أفلامه عام 1968.

وبعد الفيلم لم يعرض عليه أي أعمال أخرى، ولم يكن له مصدر رزق آخر، وفي عام 1970 تم طرد أولاده من المدرسة لعدم قدرته على دفع مصروفاتهم بجانب الديون التي كانت عليه.

الفنان الراحل لم يستطع الخروج من دوامة الديون ومواجهة ظروف الحياة الصعبة فقام بإلقاء نفسه داخل مبنى ماسبيرو من الدور السادس في شهر أكتوبر عام 1970 لينهي حياته عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

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