إندونيسيا تعيد 49 حاوية مخلفات إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا

أعادت حكومة إندونيسيا 49 حاوية من المخلفات إلى البلدان القادمة منها.



والحاويات المذكورة أُعيدت إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وأستراليا.



وأعلن مسئولو الجمارك في جاكرتا، أن الشهور الماضية شهدت إعادة 250 حاوية إلى البلدان التي جاءت منها فيما تقوم السلطات الإندونيسية في الوقت الراهن بفحص أكثر من 1000 حاوية أخرى في إطار الجهود التي تبذلها لمنع تحويل إندونيسيا إلى مقلب لمخلفات دول العالم الأخرى.