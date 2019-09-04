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عالم

ولي عهد أبو ظبي: الإمارات تقف بقوة مع السعودية في خندق واحد في مواجهة التحديات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:21 م
جريدة الدستور
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أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، أن دولة الإمارات تقف بقوة مع السعودية "في خندق واحد".

وقال ولي عهد أبوظبي - خلال افتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة في معسكر محوي وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

وأضاف أن التضحيات التي قدمها شهداء الإمارات في سبيل الدفاع عن الحق والواجب، تعد مبعث فخر واعتزاز وأوسمة شرف وعز لأبناء الإمارات جميعا جيلا بعد جيل، وتابع "التحديات التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات صغيرة أو متوسطة أو صعبة، والدولة التي تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسار مثل مسارات الدول المتقدمة عليها أن تتجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة".

وأضاف: "مشاركتنا في التحالف العربي وتصدينا للتحديات جعل دولة الإمارات أقوى وإصرارها أكبر وإدراكها أوسع في مواجهة الصعاب".

وعقب ولي عهد أبو ظبي، على حادث صافر في مأرب، قائلًا: "دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة"، وأضاف "خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميما، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".

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