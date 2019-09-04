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رياضة

انعقاد المؤتمر الصحفي لمدربي المجموعتين الثالثة والرابعة ببطولة العالم لناشئات الطائرة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
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أقيم، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المجموعتين الثالثة والرابعة لبطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة والتي ستقام منافساتها بالصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي.

وقال مدرب الأرجنتيني روبرتو ويلفلين "سعداء بالتواجد هنا، ستكون بطولة صعبة مجموعتنا قوية أعلم مستويات جميع الفرق لكننا قمنا باستعداد جيد، اتمنى أن يلعب منتخبي بشكل جيد وتقديم أفضل مستوى ممكن واتمنى تحقيق أفضل النتائج الممكنة".

بينما قال مدرب الكونغو حميد عبدالله "سعيد بالتواجد وسط أفضل فرق العالم استعداداتنا جاءت في وقت قصير جدًا، كونا فريق في وقت قصير وهدفنا نجاح مشروعنا والاستفادة من المنتخبات القوية المشاركة في البطولة والاستفادة من الاحتكاك مع هذه المدارس القوية".

وعلق مدرب منتخب اليابان دياتشي "كل الفرق المشاركة سعيدة بالتواجد والإقامة في مصر، المجموعتين التالتة والرابعة أقوياء جدًا نتمنى الوصول لمستوى جيد، هذا الفريق هو مستقبل اليابان ونتمنى أن نعده على أعلى مستوى".

أما مدربة منتخب بيرو نتاليا مالاجا فقالت "نتمنى أن نحقق أفضل النتائج، هدفنا الأساسي هو الوصول لدور ال 8 وبعدها سنشاهد ماذا سيحدث".

وقالت مدربة روسيا "كل الشكر للاتحاد المصري للكرة الطائرة، هي بطولة ذات طابع خاص وعالمي، ربما لاعبتنا ليس لديهن الخبرة الكافية لكننا نأمل لأن يكون الاحتكاك مفيدًا لهم ونتمنى الحظ السعيد لنا ولجميع الفرق".

أما مدرب تركيا فقال "شكرًا على العلاقات الطيبة والتي جمعت هذه الدول على أرض مصر، علينا إظهار قوتنا خاصة في دور المجموعات، نتمنى تحقق النتائج الجيدة خاصة في دور المجموعات لأنه طريقنا للتأهل".

وعلق مدرب المنتخب البلغاري "سعداء بأننا هنا، مجموعتنا صعبة، لا يوجد فريق ضعيف بالبطولة واتمنى تطور مستونا من خلال هذه البطولة".

وقال مدرب رومانيا "إقامة البطولة في مصر قرار جيد هي دولة بها عبق التاريخ وأماكن مميزة للزيارة، وسنعمل على زيارة كل الأماكن التاريخية في أوقات الراحة من المباريات، روسيا وتركيا تحديدًا من أقوى منتخبات البطولة، والفرق الأوروبية عموما هي أقوى المدارس في الكرة الطائرة، لكننا نتمنى أن نكون من ال 6 منتخبات الأوائل".

فيما قال مدرب بيبلاروسيا "سعداء بأننا متواجدون في مصر نشكركم لحسن الضيافة، مجموعتنا صعبة لكننا نتمنى أن نتطور مباراة تلو الاخرى ونتمنى تحقيق اللقب في النهاية".

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء غد الخميس على صالة هيئة قناة السويس يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر وبورتريكو فى التاسعة مساءً على نفس الصالة".

وتضم المجموعة الأولى فى البطولة: مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو، ويأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا الجنوبية - المكسيك - أمريكا، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو الديمقراطية - اليابان - بيرو - تركيا.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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