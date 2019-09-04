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عالم

وزيرا الزراعة الروسي والطاقة السعودي يبحثان التجارة بين البلدين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
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قالت وزارة الزراعة الروسية إن الوزير ديمتري باتروشيف ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح
سيناقشان تطوير العلاقات الثنائية بما في ذلك التجارة الزراعية خلال اجتماع غدا الخميس.
وفي أغسطس، قررت السعودية تخفيف مواصفاتها للإصابات الحشرية في واردات القمح لتفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود وتعزز العلاقات مع روسيا بما يتجاوز التعاون في قطاع الطاقة.
وأضافت الوزارة أن الفالج وباتروشيف سيجتمعان في إطار زيارة الأخير للسعودية اليوم الأربعاء. وسيلتقي باتروشيف أيضا بنظيره السعودي عبد الرحمن الفضلي ويزور إحدى الشركات الزراعية السعودية.
وفي بيان منفصل صدر مساء اليوم، قالت وزارة الزراعة الروسية إن باتروشيف اقترح تعزيز صادرات المنتجات الزراعية إلى السعودية. وبلغ إجمالي تجارة هذه المنتجات بين البلدين 500 مليون دولار في 2018.
ونقل البيان عن باتروشيف قوله "نقترح وضع برنامج مشترك لزيادة صادرات المنتجات الغذائية الروسية إلى السعودية بحيث تتجاوز صادرات المنتجات الزراعية الروسية ملياري دولار بحلول 2024."
وقال إن منتجي الدواجن والعسل والألبان والدقيق والحلويات الروس مهتمون بتعزيز الصادرات إلى السعودية.
وأضاف أن الوزارة مستعدة أيضا لدعم الشركات السعودية الراغبة في المشاركة في مشاريع منتجات زراعية في روسيا.
وتسعى روسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، إلى دخول السوق السعودية فيما تحاول اقتناص حصة أكبر من أسواق القمح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبعد أن قالت السعودية في أغسطس إنها ستخفف معاييرها للإصابة الحشرية في القمح الصلد من صفر بالمئة إلى 0.5 بالمئة اعتبارا من المناقصة المقبلة، قال مصدر في القطاع في روسيا إن موسكو ستواصل الضغط على السعودية لتصل بالنسبة إلى واحد بالمئة.
ولتغيير المواصفات دلالات أوسع نطاقا في الوقت الذي تقترب فيه الرياض - التي تعتبر الولايات المتحدة أهم حلفائها - من موسكو، حيث من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية في
أكتوبر
وقالت الوزارة إن وفدا يضم شركات الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان الروسية الكبرى وصل أيضا مع باتروشيف دون الكشف عن الأسماء.
يأتي اجتماع باتروشيف والفالح بعد أيام من تعيين ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة أرامكو ليحل محل الفالح مع استعداد شركة النفط
لطرح عام أولي.
وأشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وكيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي بالفالح وقالا إن التغييرات في قطاع النفط السعودي لن يكون لها تأثير على التعاون بين موسكو والرياض.

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