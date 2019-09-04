وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات اتحاد الكاراتيه لأولمبياد طوكيو 2020

عقد وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية برنامج "الرعاية" الذي تتبناه الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص بموجب توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ لتوفير الدعم المطلوب للاعبين، وتأهيلهم لمختلف البطولات الرياضية استنادًا على الجانب العلمي في التدريب والرعاية، وتوفير أفضل الكفاءات من المدربين ومتخصصي اللياقة البدنية وطبيب تغذية ومعد نفسي، وكل ما يلزم من متطلبات لتحقيق النجاح والإنجازات.



وطالب الوزير، مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، بالإعداد الجيد لأولمبياد طوكيو 2020، والعمل على عودة الكاراتيه للمنافسة بقوة على المستوى العالمي تمهيدا لتحقيق النتائج المتوقعة من اللعبة في أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بأفضل المدربين، وتشكيل جهاز فني قوي لتدريب اللاعبين، مؤكدًا دعم ومساندة الوزارة للاتحاد في تنفيذ برامجه وخططه في ضوء توفير كل مقومات النجاح استعدادًا للبطولات القادمة.



كما تطرق الاجتماع إلى الحديث حول أهمية التوسع في نشر لعبة الكاراتيه في جميع محافظات الجمهورية، وتوسيع قاعدة المشاركة والممارسين للعبة داخل مراكز الشباب؛ لاسيما مع قيام الوزارة بتوفير أبسطة رياضية داخل تلك المراكز مخصصة للعبة الكاراتيه.

