«إندبندنت عربية»: الرئيس السيسي رفض لقاء نتنياهو





وأفاد مصدر للصحيفة أن نتنياهو طلب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع، لكن طلبه قوبل بالرفض لأن جدول أعمال مكتظ. ورفض ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لقاء نتنياهو، وتحدثت وسائل إعلام أيضًا عن رفض ملك الأردن عبد الله الثاني لقاء مماثلًا.





وتفيد التقارير بأن زعماء عرب وعالميين رفضوا استقبال نتنياهو خلال الفترة الأخيرة لأنهم لا يريدون الدخول في لعبة الانتخابات الإسرائيلية ومنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبر أحد أقرب الأصدقاء لنتنياهو كان رفض طلبًا مؤخرًا للقائه كما نشر في الصحف الإسرائيلية.





وقال المصدر إن محاولة أخرى كانت هذا الأسبوع للقاء بزعيم عربي آخر موجود في أوروبا، فشلت بعد رفض ذلك الزعيم فكرة اللقاء ورفض المصدر الكشف عن هوية ذلك الزعيم مكتفيًا بالقول إن بلاده لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ووفقا للصحيفة يحاول مكتب نتنياهو جاهدًا تحضير لقاء خاطف أو إعلان أمني مهم لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب عشية الانتخابات، وذلك بسبب الأزمة التي بات يعاني منها نتنياهو من الناحية الحزبية وازدياد احتمالية تسلم منافسه بيني غانتس زمام الحكومة المقبلة.

رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "إندبندنت عربية". وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى رفضًا عربيًا آخر للقاء مع أحد القادة العرب، وألغى زيارته للهند، لأنها لن تجلب له الدعم الانتخابي.