سفير روسيا في السودان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين

أكد سفير روسيا لدى السودان فلاديمير تشيلتوف ترحيب بلاده بكل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني، وحرصها على تطوير العلاقات القوية التي تربط البلدين.



والتقى السفير الروسي، اليوم الأربعاء، مع عمر دهب فضل وكيل وزارة الخارجية المكلف في السودان.



وقال السفير بابكر الصديق محمد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن اللقاء بحث مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات الجارية لانعقاد القمة الروسية - الإفريقية نهاية الشهر القادم في روسيا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الدعم على المستوين الدولي والإقليمي.