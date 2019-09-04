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عالم

السودان يستضيف المؤتمر العالمي للصمغ العربي الشهر المقبل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:59 م
جريدة الدستور
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تستضيف الخرطوم الشهر المقبل، المؤتمر العالمي للصمغ العربي، بمشاركة نحو 16 دولة افريقية من منتجي الصمغ، وعدد من الدول الأوروبية المستهلكة.

وعقد اليوم الأربعاء اجتماع للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني المكلف عبدالرحمن عجب.

وقال عجب إن انعقاد المؤتمر بالسودان سيحقق العديد من المكاسب لتطوير قطاع الصمغ، لافتا إلى أن السودان يعمل جاهدا لاستعادة وضعه الطبيعي في قطاع الصمغ العربي، ودعم الاقتصاد الوطني بصادرات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المؤتمر هذا العام يصادف ظروفا ومتغيرات كبيرة مر بها السودان، مؤكدا أنها لم تؤثر في مسار العمل.

من جانبه، أكد السفير كمال جبارة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السودانية، مقرر اللجنة، أهمية مشاركة الشركاء في المؤتمر، وهم: الدول الافريقية المنتجة، والاتحاد الافريقي، إضافة إلى المستهلكين، مشيدا بالترتيبات التي تمت من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تمهيدا لانعقاده.

ويُنتج السودان بين 110 و115 ألف طن من الصمغ العربي سنويا، من بين 140 ألف طن تنتجها 16 دولة إفريقية.

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