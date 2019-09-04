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رياضة

مدرب قطر: درسنا منتخب أفغانستان ونتطلع لظهور جيد أمام الجماهير

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:57 م
الأسباني فيليكس سانشيز
الأسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري
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أكد الأسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري الاول لكرة القدم، أن المباراة امام أفغانستان المقررة غدا الخميس في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا الصين 2023 مهمة جدا.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "علينا أن نظهر بشكل جيد ونحن نلعب في أرضنا وبين جماهيرنا، وهي المباراة الأولى لنا بعد الفوز باللقب القاري والمشاركة في كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ونطمح أن نظهر بشكل جيد في كل المباريات ونطمع في أن يكون الحضور الجماهيري كبيرا كذلك".

وأضاف سانشيز: "بالتأكيد فريقنا بطل آسيا ويلعب أمام فريق يسعى لأن يكون صامدا أمامه ونحن جاهزون له".

وتابع: "ربما يكون المنتخب الأفغاني مغمورا لكم ولكن نحن درسنا الفريق المنافس جيدا، ووضعنا الخطط التي سنلعب بها وستعطي ثمارها في المباراة".

وأكد سانشيز: "يجب أن نواصل الجهد حتى موعد 2022 ونقدم أفضل ما لدينا واستثمار كل شيء لمواصلة التطوير والوصول للمستوى الذي نطمح إليه".

وأوضح أنه على الرغم من الفترة القصيرة التي انضم فيها اللاعبون للمنتخب، إلا أنهم قدموا مستويات جيدة مع أنديتهم وتابعناهم من خلال المباريات التي خاضوها في الدوري".

وأشار سانشيز: "نحن نحترم الفرق التي سنواجهها الهند أو أفغانستان، وحتى لو كنا نحن أفضل منهم على الورق ولو كان كل شيء على الورق يحسم لكانت كرة القدم لعبة مملة. المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين الشباب الذين قدموا مستويات جيدة، ونتوسم فيهم الكثير،وسياخذون طريقهم في الفريق الوطني من خلال تطوير مستوياتهم".

يشار إلى أن المنتخب القطري لكرة القدم حقق نصرا تاريخيا بفوزه لأول مرة بلقب كأس آسيا 2019 إثر اكتساحه لمنتخب اليابان 3 1 في المباراة النهائية للبطولة.

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات أفغانستان وعمان والهند وبنجلاديش، بعد أن شارك في بطولة كوبا أمريكا وخرج من دور المجموعات، بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع باراجواي 2 2، قبل أن يخسر من كولومبيا صفر 1، والأرجنتين صفر 2.

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