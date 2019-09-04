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الفقي: مشادات مجلس العموم ببريطانيا عادة قديمة وليست مستحدثة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:51 م
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
سناء إسماعيل
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علق الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وحالة الجدل بين الأعضاء في مجلس العموم، مؤكدًا أنها عادة قديمة وليست مستحدثة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه منذ تعيينه موظفا في السفارة المصرية ببريطانيا طلبوا منه المشاركة في جلسات مجلس العموم وكتابة تقارير عن أهم الموضوعات الشائكة فيه.

وتابع، أنه وجد أن الأعضاء يسبون بعضهم البعض، ولكن بطريقة مهذبة جدًا وكانت المناقشات أكثر ارتفاعًا وسمو في التعبير، ووصف الوضع الآن بأنه نزل إلى مستوى الشارع.

وأكد أن بريطانيا دائمًا لها فكر غريب وهي أنها ليست جزء من أوروبا وأن لديها مكانة خاصة وسامية.

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