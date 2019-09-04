الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب البريطاني يوجه صفعة ثانية لجونسون ويرفض الانتخابات المبكرة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:48 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
رفض مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الأربعاء، دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.

وصوت 298 نائبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة فيما رفض 56 نائبا إلا أن الدعوة لم تمرر لأنها في حاجة إلى تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ودعا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مساء اليوم، مجلس العموم إلى التصويت على إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل خلال جلسة لمجلس العموم، بعد رفض البرلمان الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل مطالبا بمهلة إضافية الأمر الذي رفضه جونسون.

وصوت البرلمان البريطاني، على مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة في حال لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر المقبل.

وحدد جونسون موعد 31 أكتوبر للخروج بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي سواء تم الوصول لاتفاق أو لا، الأمر الذي يرفضه الأحزاب المعارضة على رأسهم حزب العمال بجانب نواب من حزب المحافظين الحاكم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

منذ حوالي 15 ساعة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

منذ يومين

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

منذ حوالي 11 ساعة

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

ads

الصور

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

الأكثر قراءة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

أيام زمان

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

الصحة

تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية على الرئتين

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

أفضل بديل لحمية "ديتوكس"

شوائب البشرة ترجع إلى مشاكل الأسنان

الرئيس نيوز

والد محمد علي: "لو عرفت اللي استخدم ابني ضد الدولة هقتله"

وفاة مفاجئة لعبدالله نجل المعزول محمد مرسي

والد "الهارب محمد علي" يتبرأ منه على الهواء

بالصور: محافظ البحر الأحمر يرتدي ملابس عمال النظافة ويكنس الشوارع

منوعات

دراسة: مشروبات الصودا قد تزيد احتمال الوفاة المبكرة

المغنية كيلي كلاركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد

تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال

ابتكار يساعد مرتدى الأيدى الاصطناعية على الإحساس

كشكول

ننشر رابط التسجيل فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية

غدا.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر

إعادة تقييم لمعاهد الإسكندرية الأزهرية تمهيدًا للحصول على الجودة

هيئة دفاع "إلغاء التراكمية" تفسر حكم الإداري.. وتؤكد:لا تنساقوا وراء الشائعات

إسلام سياسي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية


زيت وسكر

“كهرباء فيصل” تزيل اثار حريق كشك الكهرباء

هل تحقق عدادات الكهرباء الذكية فائدة للمواطن والدولة؟

“أطباء الأسنان” تستعد لعقد المؤتمر الدولي الخامس

تعرف على وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق.. وفوائدها!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي القصة يناقش "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد

مريم حسين عبد العليم: قصتي الأولى نشرتها "أخبار الأدب".. وأسعى لتحويل إحدى روايات والدي لفيلم (حوار)

غدًا.. حفل إنشاد ديني بإبداع الإسكندرية احتفالًا بالعام الهجري

كتاب "المجاعات في إفريقيا": غالبية الأمريكيين والأوروبيين لا يفهمون القارة

صفحتنا ع الفيس بوك