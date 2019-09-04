النواب البريطاني يوجه صفعة ثانية لجونسون ويرفض الانتخابات المبكرة

رفض مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الأربعاء، دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.



وصوت 298 نائبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة فيما رفض 56 نائبا إلا أن الدعوة لم تمرر لأنها في حاجة إلى تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



ودعا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مساء اليوم، مجلس العموم إلى التصويت على إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل خلال جلسة لمجلس العموم، بعد رفض البرلمان الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل مطالبا بمهلة إضافية الأمر الذي رفضه جونسون.



وصوت البرلمان البريطاني، على مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة في حال لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر المقبل.



وحدد جونسون موعد 31 أكتوبر للخروج بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي سواء تم الوصول لاتفاق أو لا، الأمر الذي يرفضه الأحزاب المعارضة على رأسهم حزب العمال بجانب نواب من حزب المحافظين الحاكم.