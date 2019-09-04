حبس 3 عاطلين سرقوا حقائب المواطنين بأسلوب الخطف في عزبة النخل

قررت نيابة المطرية حبس 3عاطلين لخطفهم حقائب المواطنين بمنطقة عزبة النخل 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم صالح م، فهمي م، محمد أ عاطلين واعترف المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابة لخطف حقائب المواطنين بمنطقة عزبة النخل مستقلين دراجة بخارية.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عده بلاغات لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام عاطلين بخطف حقائبهم الشخصية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وارشدوا عن مكان بعض المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.