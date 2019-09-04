السبت.. نادي القصة يناقش "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد

يناقش نادى القصة بالمعادى بالتعاون مع مركز الهالة الثقافي، رواية "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد، والصادرة عن دار الساقي للنشر والتوزيع، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 7 سبتمبر الجاري.



ومن أجواء الرواية نقرأ: ماتت بياضة وانتقل زوجها عمران وابنتهما بدرية من مالاوي في الصعيد إلى القاهرة.



في بناية جلّ شققها فارغة، عمل عمران ناطورا، جرح يده فداوته مروة، زوجة المهندس وحيد، منذ تلك الحادثة بات عمران يقف على حافة بين ضميره وبين تعلّقه بمروة، أما بدرية فباتت حياتها مرتبطة بياسر، تنتظر عودته من المدرسة كل يوم ليجلس معها على الدرج الخلفي ويلقّنها اللغة الإنجليزية.



بثّت بدرية في سكان البناية طاقةً إيجابية، كانت السبب في خروج نادية، مالكة البناء، من حالتها النفسية الصعبة بعد موت زوجها وابتعاد ابنها، باتت بدرية الروح التي تنبض باسمها العمارة التي غمرها الحزن لفترة طويلة.



"نور عبدالمجيد" صدر لها: ديوان "وعادت سندريلا حافية القدمين"، وروايات "الحرمان الكبير" عن الدار العربية للعلوم، "نساء ولكن" عن الدار العربية للعلوم، "رغم الفراق" عن الدار المصرية اللبنانية، "أريد رجلًا" عن دار الساقي، "أحلام ممنوعة" عن الدار المصرية اللبنانية، "أنا شهيرة" و"أنا الخائن" عن الدار المصرية اللبنانية.