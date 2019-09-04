الحكومة البريطانية ستنهي حالة التقشف عام 2020

أكد وزير المالية البريطاني ساجد جافيد، أن حكومة بلاده بوسعها الآن طي صفحة التقشف التي استمرت لعقد من الزمن.



وقال جافيد خلال مخاطبته مجلس العموم بشأن ملامح الموازنة العامة: "لن يتم خفض ميزانية أي وزارة في العام المقبل. بل سيتم توفير النفقات اليومية لكل وزارة بزيادة تتماشى على الأقل مع معدلات التضخم".



وأضاف، أن "الفترة المقبلة ستشهد ثورة في تطوير البنية التحتية في الوقت الذي يتم فيه توفير المناخ الملائم لزيادة استثمارات القطاع الخاص في التنمية".



وكشف الوزير البريطاني عن أن حجم الزيادة في الإنفاق للعام المقبل سيصل إلى 13.8 مليار جنية إسترليني (حوالي 16 مليار دولار أمريكي)، الأمر الذي يمثل أكبر زيادة في حجم النفقات اليومية منذ 15 عاما.



ومرر مجلس العموم البريطاني في وقت سابق، الأربعاء مشروع القانون الذي يهدف إلى إجبار الحكومة على التخلي عن خيار "بريكست" دون اتفاق، ما اعتبره خبراء ضربة قوية لرئيس الوزراء بوريس جونسون.