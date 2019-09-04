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رياضة

لاعب أستون فيلا يتعجب من انضمامه لمنتخب انجلترا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:06 م
تيرون ميجنز، مدافع
تيرون ميجنز، مدافع أستون فيلا،
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قال تيرون ميجنز، مدافع أستون فيلا، اليوم الأربعاء، إن انضمامه لمنتخب إنجلترا يحمل مذاقا خاصا، بعد أن كانت آفاق هذه الخطوة مسدودة قبل عدة سنوات، حين كان يعمل مستشارا في مجال الرهن العقاري، ولم يكن متفرغا بالكامل لكرة القدم.

وكان ميجنز (26 عاما) ضمن أربعة لاعبين لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، استدعاهم جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا لخوض مباراتين، بتصفيات بطولة أوروبا 2020، أمام بلغاريا يوم السبت المقبل، وكوسوفو بعدها بثلاثة أيام.

وهذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة اللاعب الكروية، بعد أن استغنى عنه ساوثهامبتون قبل سنوات، وطاردته الإصابات في بورنموث، قبل أن يحقق النجاح المنشود أخيرا مع أستون فيلا.

وقال ميجنز للصحفيين "حين كنت أعمل مستشارا عقاريا ولم أكن متفرغا لكرة القدم، كان عندي مجموعة أهداف، وكان الانضمام لمنتخب إنجلترا حلما بعيد المنال".

وواصل "كل ما كنت أحتاجه في تلك المرحلة، هو التفرغ تماما لكرة القدم.. حين كنت أجلس على مكتبي وأتلقى اتصالات هاتفية، لتقديم استشارات في مجال الرهن العقاري، فإن الانضمام للمنتخب لم يكن هدفا قابلا للتحقق".

وانضم ميجنز إلى بورنموث في 2015، ولعب ست دقائق فقط في أول ظهور له أمام ليستر سيتي، بسبب إصابة في الركبة.

وأجبرته المزيد من الإصابات على المشاركة في 23 مباراة فقط، في مختلف المسابقات.

وانضم بعدها إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، في يناير كانون الثاني الماضي، وساعد الفريق على العودة لدوري الأضواء، قبل أن ينضم نهائيا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (24.55 مليون دولار).

وقال ميجنز: "لعبت تحت قيادة مدربين رائعين.. ولعبت مع أندية كبيرة، كل ما مر بي قادني للوصول لهذه النقطة، أعدت رسم أهداف حياتي في فترات مختلفة، بعد الإصابة مثلا.. لكن كل ما حدث يمنح لحظة انضمامي للمنتخب مذاقا خاصا".

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