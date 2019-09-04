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عالم

أردوغان يلمح إلى ضرورة امتلاك تركيا صواريخ نووية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:57 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وكالات
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اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تحصل تركيا على صواريخ نووية مثل الدول الغربية والمتقدمة.

وقال أردوغان لمنتدى اقتصادي في مدينة سيفاس بوسط البلاد "بعض الدول تمتلك صواريخ نووية، ليس واحد أو اثنين، ولكنهم (يقولون) أنني يجب ألا أمتلك صواريخ نووية.. أنا لا أقبل هذا".

وقد صدقت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على معاهدة حظر الانتشار النووي والمعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية.
وبينما تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، فقد لاحقتها في السنوات الأخيرة تساؤلات عن التزامها بالحلف الغربي.

وأصر اردوغان على أن كل الدول المتقدمة تقريبا لديها صواريخ نووية، وأشار إلى رئيس دولة سابق تمتلك دولته 7500 صاروخ نووي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا لديهما ما يتراوح بين 12500 و15000 رأس نووي، مضيفا أن "إسرائيل، القريبة من حدودنا، لديها صواريخ نووية، نعم وهي تثير الخوف بها".

وأكد "الآن، نحن نواصل العمل" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

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