سبورتينج لشبونة يعقد مهمة ريال مدريد

يستعد لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، إلى تجديد تعاقده مع سبورتينج لشبونة، بعدما كان قريبًا من الرحيل إلى ريال مدريد هذا الصيف.



وبحسب صحيفة "أبولا"، فإن برونو فيرنانديز وافق بالفعل على تجديد عقده مع سبورتينج لشبونة، حيث يعيش مؤخرًا حالة كبيرة من التألق.



وزعمت الصحيفة البرتغالية أن العقد الجديد لفيرنانديز مع سبورتينج لشبونة قد يحتوي على شرط يمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد.



وارتبط اسم فيرنانديز بالانتقال إلى العديد من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لعل أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.