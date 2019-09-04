حلبة مونزا التاريخية تمدد عقدها مع فورمولا 1

سيبقى سباق جائزة إيطاليا الكبرى في حلبة مونزا، معقل فيراري، وهي واحدة من أقدم حلبات بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، ضمن جدول البطولة لخمس سنوات أخرى، بعد أن تم تمديد التعاقد اليوم الأربعاء.



وتم التوقيع رسميا على العقد أمام حشد من عشاق فيراري المتحمسين، خلال الاحتفال بالنسخة 90 لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، ومرور 90 عاما على تأسيس فيراري.



وقال تشيس كاري رئيس فورمولا 1 للصحفيين، بعد الظهور على مسرح إلى جوار انجيلو ستيتشي دامياني، رئيس نادي السيارات في إيطاليا، وممثلي حلبة مونزا "السعادة لا تسعنا".



وأضاف المسؤول الأمريكي "مونزا واحدة من أبرز حلبات فورمولا 1.. عشاق السيارات في إيطاليا لا يضاهيهم أي أحد، والجماهير خير دليل.. إنه (سباق مونزا) جزء رائع من رياضتنا، والسعادة لا تسعنا باستمراره للسنوات الخمس المقبلة".



وتوصلت مونزا إلى اتفاق من حيث المبدأ، في أبريل نيسان، لكنه كان في حاجة إلى مصادقة.



وهذا الإعلان يعني أن كل السباقات الـ22 للعام المقبل، فيما سيكون أكبر جدول على الإطلاق لفورمولا 1، قد وقعت عقودا بالفعل.



وإيطاليا وبريطانيا هما البلدان الوحيدان اللذان استضافا سباقات كل عام، منذ انطلاق بطولة العالم في 1950.



وسيشهد العام المقبل انطلاق سباق فيتنام لأول مرة، وعودة سباق هولندا في زاندفورت، بينما سيغيب سباق ألمانيا.