طاقم تحكيم أوزبكي للقاء قطر وأفغانستان

أسندت إدارة التحكيم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إدارة تحكيم مباراة قطر مع أفغانستان، غدا، في التصفيات الأسيوية المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، إلى طاقم تحكيم أوزبكي.



ويتكون الطاقم من أسيموف عزيز حكما للساحة، ومعه سازيدينوف روسلان "مساعد أول"، وعثمانوف اليشير "مساعد ثاني"، والحكم الرابع شعبان علي.



وسوف تقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في أولى جولات المنتخبين بالمجموعة الخامسة التي تضم معهما منتخبات بنجلاديش وعمان والهند.