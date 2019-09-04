واقعة غريبة في دوري الدرجة الأولى السعودي

شهدت مباراة التقدم مع الأنصار التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، واقعة غريبة.



وتمثلت الواقعة الغريبة في وجود لاعب واحد فقط من فريق الأنصار على مقاعد البدلاء، وذلك بسبب مشكلة إدارية.



ووفقًا لقائمة المباراة، فإن الأنصار بدأ المباراة بتشكيل يضم علي العامري في حراسة المرمى، ديفيد أوتشانج، نور الرشيدي، كامل فلاتة، علي المولد، مشعل المطيري، حمزة عمر، عيسى العمودي، عاصم العمودي، موسى الترجمي، عبدالله الشنقيطي، فيما كان اللاعب باسم الشريف، الاحتياط الوحيد على دكة البدلاء.



وتعتبر خسارة اليوم هي الثانية للأنصار بعد ثلاث جولات، رغم أنه قادم من الجولة الثانية بفوز ثمين على جاره أحد 3 1 في ديربي المدينة المنورة، فيما يسجل التقدم بهذا الفوز أول ثلاث نقاط في رصيده، بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية.