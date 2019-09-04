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عالم

استسلام 150 من مقاتلي طالبان وداعش للحكومة الأفغانية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:46 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
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استسلم ما لا يقل عن 150 من مقاتلي طالبان وداعش للحكومة الأفغانية في إقليم كونار شرقي البلاد.
وقال مكتب محافظ كونار في بيان إن مجموعة تضم 110 من مقاتلي طالبان و40 من مقاتلي داعش بقيادة قاضي مولاوي بصير نبذوا العنف وسلموا أسلحتهم واستسلموا للحكومة اليوم الأربعاء،بحسب وكالة خاما برس الأفغانية.
وأضاف البيان أن نائب حاكم كونار ومسئولي الأمن وشيوخ القبائل رحبوا بأغلبية ساحقة بالمسلحين ووصفوا عملية المصالحة الأخيرة التي نبذ فيها 150 متشددًا العنف، بأنها إنجاز كبير.
وقال نائب حاكم كونار جول محمد بيدار، إن المتشددين كانوا يشنون في السابق تمردًا في مناطق تشابا دارا ومانوجي وواتابور وسوكي.
وأضاف بيدار أن المسلحين نبذوا العنف بعد أن أدركوا الحقيقة وسلموا 150 سلاحًا خفيفًا وثقيلًا كانوا رهن الاحتجاز.
وشكر بيدار المؤسسات الأمنية لإقناع المتشددين بالتخلي عن العنف وقال إن هذه الخطوة ستساعد في توسيع نطاق الأمن في مقاطعة كونار.
يشار إلى أن مقاتلي طالبان وداعش يشنون هجمات ضد القوات الحكومة الأفغانية في البلاد.

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