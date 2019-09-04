وست بروميتش يتجه لشكوى برشلونة في الفيفا

يستعد وست بروميتش ألبيون لشكوى برشلونة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب اللاعب الشاب لوي باري، وفقًا لتقرير صحفي إنجليزي.



فقد أبرزت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن البارسا تعاقد مع باري لاعب وست بروميتش، الذي يبلغ عمره (16 عامًا)، هذا الصيف، مع تعهد بدفع 235 ألف جنيه إسترليني لناديه كحقوق رعاية.



وأضافت الصحيفة أن برشلونة لم يدفع الأموال بعد، وهو ما جعل وست بروميتش يستعد للتصعيد لدى الاتحاد الدولي.



وأبدى وست بروميتش انزعاجه الكبير أيضا، من إعلان النادي الكتالوني عن الصفقة، قبل التصديق عليها من قبل اتحاد كرة القدم الإنجليزي.



ورفض باري عرضًا كبيرًا من باريس سان جيرمان، من أجل استكمال انتقاله إلى برشلونة، في يوليو الماضي.



كما أن يوفنتوس ومانشستر يونايتد، كانا من الفرق المهتمة أيضا باللاعب الشاب.