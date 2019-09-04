مدرب عُمان يعترف بصعوبة مواجهة الهند

أكد أيروين كومان مدرب عُمان، أن مواجهة الهند على أرضها في غاية الصعوبة، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



وتستضيف الهند، المنتخب العُماني في افتتاح لقاءات الفريقين ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات، غدًا الخميس.



وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "مواجهة الافتتاح في غاية الأهمية ولن تكون سهلة. الإعداد جيد ونحن في كامل الجاهزية لخوض المباراة رغم قصر المدة منذ توليت المهمة".



وتولى كومان تدريب عُمان في مارس الماضي لمدة موسمين، خلفًا لمواطنه الهولندي بيم فيربيك.



وأضاف كومان "لا توجد منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة في كرة القدم، مجموعتنا ليست سهلة. جاهزون للمباراة ولن نقدم مبررات مسبقة ونترقب صافرة البداية".



وقال أحمد كانو قائد المنتخب العُماني "حضرنا للهند من أجل الفوز رغم أن المباراة ليست سهلة، لأن صاحب الأرض من المنتخبات المتطورة في القارة. هدفنا التأهل للدور المقبل".