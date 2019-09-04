حضور الخطيب وتعليمات فايلر.. الأبرز في مران الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على حضور تدريب الفريق الأول، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، تحضيرًا لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في 14 سبتمبر الجاري.



وتابع الخطيب، مران الأهلي، بجوار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي عقد معه جلسة خاصة للاطمئنان على أحوال الفريق واللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر.



وركز فايلر خلال مران اليوم، على الكرات العرضية وتمركز اللاعبين داخل منطقة الجزاء للتعامل مع الكرة بشكل جيد.



كما أجرى فايلر تقسيمة قوية بطول الملعب مكونة من فريقين ركز خلالها على تقارب الخطوط والنقل السريع للكرة وتحركات لاعبي الهجوم.