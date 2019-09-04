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عالم

ترامب: غير قلق على "صديقي" بوريس جونسون

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:41 م
الرئيس الأميركي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وكالات
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، عن اقتناعه بأن رئيس الحكومة البريطانية "صديقه" بوريس جونسون، سيكون قادرا على تجاوز المشاكل التي تواجهه داخل البرلمان البريطاني.

وقال "ترامب" في تصريح أدلى به من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "بوريس صديق إنه يكافح بقوة ويعرف كيف ينتصر.. لا تقلقوا عليه ستجري الأمور على أفضل وجه".

وكان بوريس جونسون تعهد بعيد تسلمه رئاسة الحكومة بالعمل على إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر باتفاق أو بلا اتفاق مع المفوضية الأوروبية.

وتمكن نواب المعارضة العمالية بالتنسيق مع عدد من النواب المحافظين المتمردين من التصويت على مذكرة تفرض على جونسون المطالبة بتمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حال تم التصويت على هذه المذكرة في قراءة أخيرة تنتقل الى مجلس اللوردات للتصويت عليها لتصبح عندها نافذة.

ولا يخفي ترامب إعجابه ببوريس جونسون. وفي تغريدة له أواخر الشهر الماضي كتب ترامب عن جونسون "بوريس هو تماما ما تريده المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل كبير".

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