أحمد موسى يوجه رسالة إلى "الأعلى للإعلام"

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة تحية للمجلس الأعلى للإعلام قائلا: أتوجه بالتحية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على وضع قواعد ولوائح منظمة للعمل الإعلامي والصحفي.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أننا ملتزمون بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تحديد ساعتين لبرامج التوك شو.

