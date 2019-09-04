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اقتصاد

مكاسب الإسترليني تتجاوز 1% بعد رفض البرلمان للبريكست الصعب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:37 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر 1 % خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استبعاد سيناريو البريكست الصعب.

وتأتي المكاسب في قيمة العملة البريطانية بعد تصويت البرلمان البريطاني لصالح تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.


ومن شأنه هذه الخطوة التي أن تجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تأجيل البريكست من الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل لصفقة في الشهر المقبل.

ومن شأن خطوة كتلك – أيّ رفض تنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة – أن تؤدي لتمديد موعد البريكست ليصبح 31 يناير عام 2020 بدلًا من 31 أكتوبر المقبل.

لكن جونسون لم يستلسم على ما يبدو، حيث يعتزم تقديم اقتراح لإجراء انتخابات عامة وهو الأمر الذي قد لا يحصل على أغلبية برلمانية.

وعلى الجانب الاقتصادي، تراجع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس الماضي ليقترب من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش البالغ 50 نقطة.

وتزيد قراءة النشاط الخدمي من احتمالية دخول المملكة المتحدة في حالة ركود اقتصادي بالنظر إلى تباطؤ النشاط الصناعي ونشاط البناء.

وارتفعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1.1 % ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2221 دولار.

وكان الإسترليني لامس أدنى مستوياته منذ "الانهيار اللحظي" الذي تعرضت له العملة في أكتوبر عام 2016 قبل أن يتعافى قليلًا في وقت لاحق.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنسبة 0.6 % لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9030 إسترليني.

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