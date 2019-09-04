قائد منتخب أفغانستان: نعرف كل شيء عن منتخب قطر

أكد فرشاد نور، قائد منتخب أفغانستان، أن فريقه جاهز لمواجهة قطر، غدا، في بداية مشوار المنتخبين بالمجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة للمونديال وكأس آسيا.



وقال نور: "نعرف كل شيء عن منتخب قطر، من خلال رؤيته في بطولة آسيا الأخيرة، وكذلك المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، وأيضا نعرف السد الذي يشارك في دوري أبطال آسيا، وندرك ما يمكن أن نقدمه أمامهم في لقاء الغد".



وأضاف "متفائل قبل لقاء الغد، ونسعى لتحقيق إيجابية أمامهم، وهذا يتطلب أن نكون في وضعية جيدة خلال المباراة من أجل تحقيق ذلك.



وأشار إلى أنه يتطلع مع بقية زملائه لتقديم أفضل ما لديهم من مستوى فني، والتواجد بشكل جيد في التصفيات.