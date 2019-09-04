ساري يبدأ خطوات العودة لقيادة تدريبات يوفنتوس

تعافى الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، من مرض الالتهاب الرئوي، بالقدر الذي سمح له بقيادة جزء من تدريبات "اليوفي"، الأربعاء، ليبدو قريبًا من العودة لتولي كامل مهام وظيفته.



ساري عانى من مرض الالتهاب الرئوي على مدار شهر، الأمر الذي أبعده عن قيادة "البيانكونيري" في أولى مباراتين له بالدوري الإيطالي أمام بارما ونابولي على الترتيب.



وقال بيان مقتضب صادر عن نادي يوفنتوس، إن ساري تحسن بشكل جيدة من نوبة الالتهاب الرئوي، وقاد جزءًا من الجلسة التدريبية للفريق.



وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن المران اقتصر على عدد محدود من اللاعبين، بسبب انضمام القوام الأساسي لمنتخبات بلادهم، فضلًا عن منح الثنائي جونزالو هيجوايين ودوجلاس كوستا يومين للراحة.



وطوال الفترة الماضية، تولى جيوفاني مارتوسيللو، مساعد ساري، مسؤولية قيادة الفريق في التدريبات والمباريات، واكتفى الأخير بمشاهدة الجلسات التدريبية للفريق عبر الفيديو.



وكان ساري تولى مهمة تدريب يوفنتوس خلال الصيف الماضي، خلفًا لمواطنه ماسيميليانو أليجري، الذي أمضى 5 مواسم ناجحة مع فريق "السيدة العجوز".



يذكر أن يوفنتوس فاز في المباراة الأولى خارج ملعبه على بارما بهدف دون رد، ثم حقق انتصارًا صعبًا في المباراة الثانية على ضيفه نابولي بنتيجة 4-3.