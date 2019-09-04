طبيب نابولي الأسبق يطمئن الجماهير على فوزي غلام

طمأن ألفونسو دي نيكولا، الطبيب الأسبق لنادي نابولي الإيطالي، جماهير الفريق على الظهير الجزائري فوزي غلام، بخصوص الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.



وفشل غلام في استعادة أفضل مستوياته منذ الإصابة التي تعرض لها في ركبته في 2017، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة عام كامل، وهو ما أثار مخاوف الجماهير الإيطالية من تأثيرها عليه.



وقال دي نيكولا في تصريح لإذاعة "راديو بونتو نوفو" الإيطالية: "الجهاز الطبي لنابولي يبذل مجهودات كبيرة من أجل مساعدة غلام وميليك على استعادة عافيتهما بشكل تام".



وتابع: "أنا متأكد من كونهما سيعودان كما كانا من قبل وأفضل".



وأتم "سبق لعدة لاعبين أن عاشوا نفس هذه الوضعية الصعبة في نابولي، وكذلك في أندية أخرى".



ويأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من الانتقادات اللاذعة التي طالت الظهير الأيسر الجزائري، بسبب مردوده المخيب خلال مواجهة يوفنتوس، السبت الماضي، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.



وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى نية كارلو أنشيلوتي، مدرب "البارتينوبي"، للاعتماد على البرتغالي ماريو روي في مركز الظهير الأيسر، بسبب ضعف مستويات غلام.



ومنذ قدومه لنابولي في سنة 2014، شارك النجم الجزائري في 176 مباراة أسهم خلالها في 28 هدفًا ما بين صناعة وتسجيل.