محمد بن زايد: الإمارات والسعودية شراكة "الخندق الواحد"

أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، أن الإمارات والسعودية في شراكة متينة لمواجهة التحديات وحماية أمن المنطقة.



وأوضح "بن زايد" خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة اليوم الأربعاء "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".



وأوضح ولي عهد أبو ظبي أن حادث صافر في محافظة مأرب اليمنية الذي استشهد فيه عشرات الجنود الإماراتيين دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة".



وأضاف "خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".



واستشهد في سبتمبر 2015، 45 من الجنود الإماراتيين و5 من القوات البحرينية.