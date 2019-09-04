الفريق أسامة ربيع: أموال شهادات قناة السويس متوفرة بالعائد الخاص بها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أموال شهادات قناة السويس موجودة في البنوك من الغد.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن أموال شهادات قناة السويس موجودة ومتوفرة بالعائد الخاص بها، مشيرا إلى أن أي مواطن اشترى شهادة قناة السويس من حقه غدا الحصول على قيمتها وفوائدها.

