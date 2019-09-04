رئيس لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم يكشف ملامح اللائحة الجديدة

قال المستشار سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم: إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم، طلب وضع لائحة للانضباط ونسعى لإعدادها.



وأضاف "بنداري" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى أن لجنة الانضباط تختص بكل ما يُحال لها من اتحاد كرة القدم من مخالفات وتوقيع العقوبات الانضباطية على عناصر اللعبة.



وأوضح أننا نعمل على إعداد لائحة انضباط جديدة تتلاءم مع التطورات في اللعبة وتتماشى مع الكرة العالمية، لافتًا إلى أن لائحة الانضباط ستتضمن العقوبات على من سيحملون لافتات مسيئة في المدرجات.



وتابع: لجنة الانضباط ستحقق في كل الهتافات المسيئة وستوقع عقوبات على الأشخاص الاعتباريين بالأندية، مشيرًا إلى أن لجنة الانضباط ليس لها علاقة بالأخطاء الفنية وتتعامل معها لجان أخرى، مؤكدًا أن اللائحة الجديدة تستهدف تحقيق الانضباط داخل مجالس إدارات الأندية.



وتابع: نسعى للارتقاء بمستوى الرياضة في مصر رياضيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم متحمس لإعادة الجمهور للملاعب.

