روسيا تعيد تأهيل أكبر طائرة بحرية سوفيتية

قريبًا ستحصل القوات البحرية الروسية على طائرة «الباتروس» البحرية الأكبر في العالم، التي تكتشف مواقع الغواصات المعادية، وتقوم بمهمات إنقاذ خلال العواصف.



وقال مصدر في وزارة الدفاع وآخر في قطاع الطيران في تصريح لصحيفة «إزفيستيا»، تعمل وزارة الدفاع في الوقت الحاضر على صياغة المهام التقنية- التكتيكية للطائرة А-42 «الباتروس»، التي يمكن أن تجهز بمحركات مروحية من نوع D-27، التي تسمح بزيادة مدى طيرانها إلى 9.3 ألف كيلومتر، ومنظومة التزود بالوقود في الجو.



كما ستزود هذه الطائرة بأجهزة رادار متطورة للبحث والاستكشاف، وكذلك أجهزة تليفزيونية حرارية، وأخرى للملاحة وقياس مؤشرات الموجات البحرية وأجهزة اتصالات.



وتكمن مهام هذه الطائرة في تدمير السفن والغواصات المعادية والأهداف الساحلية وتحديد حقول الألغام واستخدام أجهزة السونار والبحث عن الغواصات باستخدام وحدة سونار تنفصل عن الطائرة.



وتجدر الإشارة إلى أن أول تحليق للطائرة «الباتروس» كان في ديسمبر عام 1986. ويبلغ طول الطائرة 45 مترًا وحمولتها القصوى 90 طنًا وتتسع لـ 53 راكبًا.