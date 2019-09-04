كندا تعين دومينيك بارتون سفيرا جديدا لدى الصين

اختارت حكومة رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأربعاء، دومينيك بارتون سفيرا جديدا لدى الصين.



ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" عن مصادر إن دومينيك بارتون سيتوجه إلى بكين لتولي هذا الدور بعد أن قبلت الحكومة الصينية تعيينه رسميا.



ويشغل بارتون منصب رئيس المجلس الاستشاري لوزير المالية بشأن النمو الاقتصادي وساعد حكومة ترودو على صياغة سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية، وهو معروف أيضا في عالم الاستشارات كشريك إداري عالمي.



وقضى بارتون وقتا في الصين من قبل. كان يعمل في شنجهاي كرئيس لشركة آسيا في الفترة من 2004-2009.



وتقول المصادر -وفق الإذاعة الكندية- إن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند كشفت أن بارتون كان اختيار كندا لسفيرها القادم في الصين خلال اجتماعها الفردي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي على هامش قمة الآسيان في بانكوك الشهر الماضي.



وأبقت الحكومة الفيدرالية عملية الاختيار سرية للغاية بسبب المخاطرة المتمثلة في أن بكين، في خضم مواجهة دبلوماسية مع كندا، قد ترفض اختيار أوتاوا.



وبينما يتم هذا التعيين قبل الانتخابات الفيدرالية بفترة قصيرة، يقول مصدران إن فريلاند لم تتشاور مع أحزاب المعارضة حول هذا الأمر.



وإذا خسر الليبراليون الانتخابات الشهر المقبل، فمن غير الواضح ما إذا كان الحزب الفائز سيبقي بارتون في هذا الدور.



