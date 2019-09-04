أحمد موسى عن تشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم: وداعًا لشغب الملاعب
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:30 م
رباب الأهوانيطباعة
علق الإعلامي أحمد موسى على قرار تشكيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قائلًا: "وداعًا لشغب الملاعب".
وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن اللجنة الخماسية المسئولة عن اتحاد كرة القدم عينت المستشار سيد بنداري رئيسًا للجنة الانضباط.
وأوضح أن لجنة الانضباط تعد لائحة لضبط الإيقاع في كرة القدم.
وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن اللجنة الخماسية المسئولة عن اتحاد كرة القدم عينت المستشار سيد بنداري رئيسًا للجنة الانضباط.
وأوضح أن لجنة الانضباط تعد لائحة لضبط الإيقاع في كرة القدم.