أحمد موسى عن تشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم: وداعًا لشغب الملاعب

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار تشكيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قائلًا: "وداعًا لشغب الملاعب".



وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن اللجنة الخماسية المسئولة عن اتحاد كرة القدم عينت المستشار سيد بنداري رئيسًا للجنة الانضباط.



وأوضح أن لجنة الانضباط تعد لائحة لضبط الإيقاع في كرة القدم.

