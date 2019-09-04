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عالم

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم انحسار التوترات السياسية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:26 م
جريدة الدستور
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دفع صعود الأسهم الإيطالية بفعل تشكيل حكومة جديدة الأسهم الأوروبية للارتفاع اليوم الأربعاء، مع
تشجع المستثمرين أيضا بانحسار التوترات السياسية في بريطانيا وهونج كونج.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.89 بالمئة عند الإغلاق، حيث تفوقت الأسهم المدرجة في بورصة ميلانو بقوة على نظيراتها الأوروبية بعدما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تشكيلة حكومته الجديدة.
وارتفع المؤشر الإيطالي نحو 1.6 بالمئة، ملامسا أعلى مستوياته فيما يزيد على شهر، بينما صعد مؤشر قطاع البنوك 1.75 بالمئة.
وحقق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الغني بأسهم الشركات المصدرة، مكاسب أقل بصعوده 0.59 بالمئة تحت ضغط استقرار الجنيه الاسترليني بعد أحداث وستمنستر أمس الثلاثاء.
وهزم المشرعون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان يوم الثلاثاء في مسعى لمنعه من المضي قدما في انفصال
البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، وهو ما دفع جونسون لطلب إجراء انتخابات مبكرة.
ويترقب المستثمرون الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة، مع سعي صناع السياسات لتفادي تباطؤ ناتج عن الحرب التجارية الممتدة
بين الولايات المتحدة والصين.

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