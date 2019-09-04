الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
باب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
باب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
فن
نبيلة عبيد: تكريمي من "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:25 م
نبيلة عبيد
أمير محمد خالد
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 14 ساعة
بالأماكن والشروط.. "الإسكان" تكشف عن طرح جديد لوحدات "سكن مصر"
منذ يوم
"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد
منذ يوم
فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل
منذ حوالي 5 ساعات
مستندات.. ننشر حيثيات تأييد نظام التعليم بـ"التابلت"
الصور
عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن
بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر
بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر
انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال
الأكثر قراءة
لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو
منذ ساعة
خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة
منذ حوالي 10 ساعة
الخطر القادم.. هل تفتك «حمى الوادي المتصدع» بالماشية في مصر؟
منذ أقل من ساعتين
القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع
منذ حوالي 12 ساعة
المزيد
أيام زمان
"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا
منذ حوالي 7 ساعات
في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر
منذ يوم
خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل
منذ يومين
في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى
منذ يومين
المزيد
الصحة
هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد
منذ حوالي 3 ساعات
أفضل بديل لحمية "ديتوكس"
منذ حوالي 4 ساعات
شوائب البشرة ترجع إلى مشاكل الأسنان
منذ حوالي 4 ساعات
لقاح الإنفلونزا يحمى مرضى القلب والضغط
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
اعتقال مصري في لبنان بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية
الرئيس نيوز
قصة الطفل الإماراتي الذي أنقذ زملاءه من حريق.. وكرّمه "ابن راشد"
الرئيس نيوز
إبراهيم فايق: تميمة كأس العالم 2022 "فقيرة ومفلسة"
الرئيس نيوز
خبراء: "الإخوان" تستعين بوجوه معروفة لترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية
منوعات
تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال
منذ ساعة و 22 دقيقة
ابتكار يساعد مرتدى الأيدى الاصطناعية على الإحساس
منذ حوالي 3 ساعات
الأردن يتأهب لتوجيه ضربة غير متوقعة لفيسبوك وجوجل
منذ حوالي 4 ساعات
حبيب نورمحمدوف يواجه صعوبات قبل نزاله في أبو ظبي
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
"التعليم" تحذر من صفحات بمواقع التواصل تروج لبدء مسابقة تعينات للمعلمين
كشكول
"نوح" مديرا للتعليم الثانوي بالهرم التعليمية و"أمل" للمتابعة
كشكول
جامعة حلوان تنظم ورشة تدريبية للكوادر الأفريقية
كشكول
تعرف على موعد تنسيق الثانوية الأزهرية الدور الثانى
إسلام سياسي
إسلام سياسي
صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش
إسلام سياسي
الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا
إسلام سياسي
قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر
إسلام سياسي
أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية
زيت وسكر
لقائدي السيارات.. تفاصيل صيانة كوبري الجيزة المعدني
“الرى” تستعد لمواجهة فيضان النيل
خطة بحوث الصحراء للتوسع في زراعة “البانيكم” الرعوي بمطروح
زيادة ١٠٥ ألف فدان لزراعة البنجر خلال العام الجاري
مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد
الثقافة
مناقشة رواية "صعاليك الأنفوشي".. غدا
منذ أقل من نصف ساعة
«الأعوام.. سيرة الطفولة».. قصة مذكرات نجيب محفوظ المجهولة
منذ ساعة و 22 دقيقة
سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقبة الغورى.. الأحد المقبل
منذ حوالي 4 ساعات
ندوة دولية لإحياء الذكرى الــ500 لرحيل ليوناردو دافنشي بالإسكندرية
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News