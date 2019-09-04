المبعوث الأممي يقر بدخول آلاف المرتزقة إلى ليبيا

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أن دخول آلاف المرتزقة إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة، يعقد الأزمة السياسية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا، ويجعل الوصول إلى حلول سياسية أمرا صعبا للغاية.



وقال غسان سلامة، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، إن "وصول المرتزقة إلى ليبيا أمر خطير، ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد"، في إشارة إلى مسلحين يدعمون مليشيات طرابلس في مواجهة الجيش الوطني.



وأضاف: "رغم استمرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا فإن انتهاك الحظر مستمر، والقرار لم يكن فعالا، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يحقق في 40 حالة خرق لحظر التسليح".



ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا مجلس الأمن لتجديد مطالبته بعدم توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أنه "بدون دعم المجتمع الدولي لن يتوقف العنف في ليبيا".



وأعرب سلامة عن امتنانه لدعوة مجموعة السبع إلى عقد مؤتمر دولي للوصول إلى حل سياسي في ليبيا، منوها بأن التزام الأطراف الليبية بالهدنة أثناء عيد الأضحى يمكن البناء عليه.



وحذر المبعوث الأممي إلى ليبيا من انتقال الأحداث بمدينة مرزق إلى مناطق أخرى في البلاد، خاصة أن الوضع في المدينة الواقعة أقصى جنوب ليبيا مروع حيث قتل 100 شخص، وأصيب المئات، مشيرا إلى أن 1500 عائلة متضررة بالمدينة تلقوا دعما من الوكالات الأممية.



وأوضح سلامة أن قصف المطارات كارثة، وطالب مجلس الأمن بإدانة أي قصف يهدد المدنيين، مشيرا إلى أن الاختفاء القسري مستمر في أنحاء البلاد.



ويرى سلامة أن ليبيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات لدعم اللاجئين، خاصة أن هناك مئات المهاجرين ما زالوا محتجزين في أماكن غير إنسانية، والبعثة بحاجة لتمويل سريع لخطة الاستجابة الإنسانية.



وتدور على تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عقب عملية أطلقها الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي، بهدف تطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.

