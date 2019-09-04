الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأممي يقر بدخول آلاف المرتزقة إلى ليبيا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:21 م
المبعوث الأممي إلى
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة
وكالات
طباعة
حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أن دخول آلاف المرتزقة إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة، يعقد الأزمة السياسية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا، ويجعل الوصول إلى حلول سياسية أمرا صعبا للغاية.

وقال غسان سلامة، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، إن "وصول المرتزقة إلى ليبيا أمر خطير، ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد"، في إشارة إلى مسلحين يدعمون مليشيات طرابلس في مواجهة الجيش الوطني.

وأضاف: "رغم استمرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا فإن انتهاك الحظر مستمر، والقرار لم يكن فعالا، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يحقق في 40 حالة خرق لحظر التسليح".

ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا مجلس الأمن لتجديد مطالبته بعدم توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أنه "بدون دعم المجتمع الدولي لن يتوقف العنف في ليبيا".

وأعرب سلامة عن امتنانه لدعوة مجموعة السبع إلى عقد مؤتمر دولي للوصول إلى حل سياسي في ليبيا، منوها بأن التزام الأطراف الليبية بالهدنة أثناء عيد الأضحى يمكن البناء عليه.

وحذر المبعوث الأممي إلى ليبيا من انتقال الأحداث بمدينة مرزق إلى مناطق أخرى في البلاد، خاصة أن الوضع في المدينة الواقعة أقصى جنوب ليبيا مروع حيث قتل 100 شخص، وأصيب المئات، مشيرا إلى أن 1500 عائلة متضررة بالمدينة تلقوا دعما من الوكالات الأممية.

وأوضح سلامة أن قصف المطارات كارثة، وطالب مجلس الأمن بإدانة أي قصف يهدد المدنيين، مشيرا إلى أن الاختفاء القسري مستمر في أنحاء البلاد.

ويرى سلامة أن ليبيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات لدعم اللاجئين، خاصة أن هناك مئات المهاجرين ما زالوا محتجزين في أماكن غير إنسانية، والبعثة بحاجة لتمويل سريع لخطة الاستجابة الإنسانية.

وتدور على تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عقب عملية أطلقها الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي، بهدف تطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

منذ حوالي 12 ساعة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

منذ حوالي 8 ساعات

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

منذ حوالي 14 ساعة

بالأماكن والشروط.. "الإسكان" تكشف عن طرح جديد لوحدات "سكن مصر"

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

لغز الدواجن.. سماسرة يحكمون السوق ويربحون 11 جنيهًا فى الكيلو

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

الخطر القادم.. هل تفتك «حمى الوادي المتصدع» بالماشية في مصر؟

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

أيام زمان

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

الصحة

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

أفضل بديل لحمية "ديتوكس"

شوائب البشرة ترجع إلى مشاكل الأسنان

لقاح الإنفلونزا يحمى مرضى القلب والضغط

الرئيس نيوز

اعتقال مصري في لبنان بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية

قصة الطفل الإماراتي الذي أنقذ زملاءه من حريق.. وكرّمه "ابن راشد"

إبراهيم فايق: تميمة كأس العالم 2022 "فقيرة ومفلسة"

خبراء: "الإخوان" تستعين بوجوه معروفة لترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية

منوعات

تغريم "يوتيوب" لانتهاك خصوصية الأطفال

ابتكار يساعد مرتدى الأيدى الاصطناعية على الإحساس

الأردن يتأهب لتوجيه ضربة غير متوقعة لفيسبوك وجوجل

حبيب نورمحمدوف يواجه صعوبات قبل نزاله في أبو ظبي

كشكول

"التعليم" تحذر من صفحات بمواقع التواصل تروج لبدء مسابقة تعينات للمعلمين

"نوح" مديرا للتعليم الثانوي بالهرم التعليمية و"أمل" للمتابعة

جامعة حلوان تنظم ورشة تدريبية للكوادر الأفريقية

تعرف على موعد تنسيق الثانوية الأزهرية الدور الثانى

إسلام سياسي

صحفية كندية: نملك وثائق تورط أمريكا والناتو في تمويل القاعدة وداعش

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية


زيت وسكر

لقائدي السيارات.. تفاصيل صيانة كوبري الجيزة المعدني

“الرى” تستعد لمواجهة فيضان النيل

خطة بحوث الصحراء للتوسع في زراعة “البانيكم” الرعوي بمطروح

 زيادة ١٠٥ ألف فدان لزراعة البنجر خلال العام الجاري

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حق نوال السعداوى
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية "صعاليك الأنفوشي".. غدًا

«الأعوام.. سيرة الطفولة».. قصة مذكرات نجيب محفوظ المجهولة

سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقبة الغورى.. الأحد المقبل

ندوة دولية لإحياء الذكرى الــ500 لرحيل ليوناردو دافنشي بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك