الرئيس الجزائرى يقيل كريم جودى أحد مستشاريه البارزين

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأربعاء، كريم جودي من منصبه كمستشار لدى رئاسة الجمهورية.



ونص قرار الرئيس الجزائري الصادر في الجريدة الرسمية في عددها 52 الصادرة في 29 اغسطس الماضي بإنهاء مهام جودي من منصبه، الذي سبق أن عمل وزيرا للمالية لعدة سنوات، وذلك وفق قناة «النهار» الجزائرية.



كما أصدر الرئيس المؤقت قرارًا بتعيين عبدالحميد جموعي مديرًا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية ومحمد شاكور مديرًا للإطارات برئاسة الجمهورية، وتعيين أحمد راشدي مديرًا للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية.





ودعا سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء، إلى تنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري معلنًا دعمًا لمقترح الجيش بتنظيم الرئاسيات قبل نهاية العام.



وقال شنين إن الوقت يفرض على الجميع التوجّه السريع إلى الشرعية الشعبية، من خلال الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الحالية.



كما دعا قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح إلى استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري، لتنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام، وتعديل قانون الانتخاب، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف عليها.