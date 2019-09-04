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"الإفتاء": هذا حكم تجميد البويضات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:18 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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أعلنت دار الإفتاء المصرية صباح اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاججتماعي "فيسبوك" عن حكم تجميد البويضات، موضحة أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي.

واعتبرت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تجميد البويضات من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

ووضعت دار الإفتاء المصرية عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات وهي أربعة ضوابط، مشيرة إلى أن الضابط الأول: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

الضابط الثاني: هو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

الضابط الثالث: تمثل في ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.

الضابط الرابع: ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

يأتي ذلك إثر حالة الجدل التي أثارتها الفتاة المصرية "ريم مهنا" في الأونة الأخيرة بعد نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيه عن إجرائها لعملية "تجميد البويضات" حتى تجد الزوج المناسب والتي أثارت بذلك حالة من الجدل وخاصة داخل المجتمع المصري.

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