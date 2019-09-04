فريق "أبها" السعودي لكرة القدم يضم لاعبًا مصريًا

أعلنت إدارة نادي أبها السعودي مساء اليوم الأربعاء توقيع عقد احترافي مع اللاعب المصري أحمد مصطفى (من مواليد السعودية)، وذلك لمدة موسم واحد لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يلعب ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين (الدوري السعودي الممتاز).



ويستعد فريق أبها لمواجهته الثالثة في الدوري أمام ضيفه الرائد يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، ويحتل المركز التاسع في الترتيب برصيد ثلاث نقاط.



ويسمح الاتحاد السعودي لكرة القدم لأندية الدوري الممتاز التعاقد مع 7 لاعبين محترفين أجانب إضافة إلى لاعب واحد من مواليد السعودية من غير السعوديين، بشرط إرفاق صورة مصدق عليها من النادي من شهادة ميلاد اللاعب أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ ميلاد اللاعب، وأن تكون لدى اللاعب إقامة نظامية سارية وألا يكون قد سبق له تمثيل أي منتخب.