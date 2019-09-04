رئيس الحكومة الجزائري الأسبق: "إقحام رئيس الدولة في أي مبادرة كاف لإفشالها"

شدّد على بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، اليوم الإربعاء، على تأكيد حزبه على ضرورة تجنب "السلبيات التي رافقت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السابقة، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضائها من طرف رئيس الدولة".

واعتبر بن فليس اليوم الأربعاء " إقحام رئيس الدولة الحالي في تعيين أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة، بأي شكل أو شروط، من شأنه المساس بمصداقية السلطة نفسها، وكذا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المفروض أن تمكن الشعب السيد ولأول مرة، من اختيار رئيس الجمهورية بدون

خطر تحويل اختياره".

وفي البيان الذي نشره عبر صفحته الرّسمية، رفض علي بن فليس في رد على الرّسالة التي وجّهت إليه الأسبوع الماضي من قبل الهيئة الجزائرية للحوار، تقديم أي تعليق على التقرير التمهيدي المتعلق بنشاطات الهيئة.