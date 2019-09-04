636 انتهاكًا حوثيًا ومقتل 34 مدنيًا في 7 محافظات يمنية

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب ميليشيا الحوثي، 636 انتهاكًا لحقوق المدنيين في 7 محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها، خلال أسبوع واحد فقط.



وأفاد التقرير الأسبوعي للشبكة الذي أصدرته، اليوم الأربعاء، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، بأن فريقها الميداني رصد مقتل 34 مدنيًا وإصابة 36 آخرين من قبل الميليشيات الحوثية، بينهم نساء وأطفال في محافظات الحديدة، إب، حجة، البيضاء، الضالع، عمران وتعز، خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 2 سبتمبر الجاري.



وأشار التقرير إلى وجود 12 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين في محافظات ذمار وإب وصنعاء والحديدة، واستمرار الميليشيات الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق السوداء، وحرمان المستحقين منها، وإجبار 50 أسرة في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية لهم.



وبحسب التقرير، تم رصد 19 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين وإحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب، كما سجل 20 حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية في محافظة إب خلال الأسبوع ذاته، ونهب منزل أحد المغتربين والاعتداء على النساء ونهب كافة المقتنيات من ذهب وسلاح في محافظة ذمار، و49 حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات، منها 32 حالة تضرر جزئي لمنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نتيجة القصف الهستيري والعشوائي لميليشيات الحوثي على منازل المدنيين.



ولفت التقرير إلى أنه وثق 11 حالة انتهاك طالت المستشفيات والقطاعات الصحية، مشيرًا إلى أن الميليشيا الحوثية قصفت مستشفى 22 مايو إضافة إلى مركزين صحيين في محافظة الحديدة، وأغلقت 8 مستشفيات في العاصمة صنعاء، وقصفت مطاحن البحر الأحمر في الحديدة و3 محطات بنزين أخرى.



وأوضح التقرير، قيام ميليشيات الحوثي بنقل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان، وكذلك إلى المساجد بصنعاء، حيث نقلت الميليشيات مؤخرًا كميات كبيرة من الأسلحة إلى بدروم مسجد السلام بحي الحصبة في صنعاء.

