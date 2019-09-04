غدا.. القضاء الإداري يستأنف دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية

تستأنف غدا هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، نظر قضية إلغاء نجاح الطالبة الكويتي في جامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية.



واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم ٢٨١٤٨ لسنة ٧٣ ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "ق.ع".



ذكرت الدعوى، أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 20172018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.



وتابعت الدعوى، أنه فوجئ الطاعن بأن المطعون ضده الثالث قرر دخول المطعون ضدها الخامسة امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون للائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة المطعون ضدها الخامسة كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16102018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 20182019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية.