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رياضة

رودريجو يعود لتدريبات ريال مدريد بعد الإصابة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:59 م
جريدة الدستور
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عاد البرازيلي رودريجو جويس، اليوم الأربعاء، لأول مران يجريه ريال مدريد هذا الأسبوع بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها منتصف الشهر الماضي، وظهر أيضا الكولومبي خاميس رودريجيز والفرنسي كريم بنزيما.

وأعلن النادي الإسباني في 14 أغسطس الماضي، أن الشاب البرازيلي، كان يعاني إصابة بتمزق في عضلة الفخذ اليمنى.

وأكد الريال، أن رودريجو تدرب مع الفريق الرديف، رغم غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول عن المران الذي قاده المدير الفني زين الدين زيدان بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

أما خاميس، والذي خرج من مباراة بلد الوليد بعد شعوره بمتاعب بدنية، فقد تدرب منفردا، وهو نفس موقف براهيم دياز الذي أصيب مرتين منذ بدء فترة الإعداد قبل الموسم.

فيما تدرب بنزيما منفردا أيضا، لكن داخل منشآت النادي، ولا يزال إيسكو ألاركون وماركو أسينسيو في مرحلة التعافي من إصابتيهما.

ومن المقرر أن يقود زيدان الخميس مرانا هو الثاني هذا الأسبوع.

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