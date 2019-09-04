رئيس الوزراء اللبناني يطالب باتباع نهج مصر في الإصلاح الاقتصادي

أشاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالإجراءات الاقتصادية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، مؤكدا أنه ينبغي على لبنان التعلم من هذه التجربة لإصلاح أوضاعها الاقتصادية.



وقال الحریري في مقابلة مع قناة "CNBC" الأمريكية بثت اليوم الأربعاء إن الجميع مشغولون في العالم العربي في قتال بعضهم البعض بدلا من التركیز على ما یھم المواطن، مؤكدا أن ما يجب فعله في منطقة الشرق الأوسط التركیز على الإمكانات وما یمكن القیام به وما یمكن أن يقدمه الحكام للعالم العربي.



وأضاف رئيس الوزراء اللبناني " هنا أُثني على ما یفعله الرئیس السیسي في مصر وعلى ما یفعله ولي العھد محمد بن سلمان في المملكة العربیة السعودیة".



وأكد الحريري أنه يتعين على لبنان اتباع ما قامت به مصر في إصلاح اقتصادھا والإجراءات التي اتخذها المصريين خاصة إصلاح قطاع الكهرباء.





