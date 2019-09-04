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اقتصاد

«بى. إن. بى. باربيا»: سعر الذهب قد يصل لـ1600 دولار

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:49 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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توقع محلل أن يرتفع سعر الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في العام المقبل مع احتمالية خفض الفائدة الأمريكية 4 مرات لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد الحرب التجارية مع الصين.

وقال «هاري تشيلينجويريان» رئيس قسم أبحاث السلع في «بي. إن. بي. باريبا» في مذكرة للعملاء، اليوم الأربعاء، إن المعدن الأصفر سوف يستفيد من موافقة بالاحتياطي الفيدرالي على 4 تخفيضات للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بداية من هذا الشهر وحتى يونيو 2020.

وأوضح المحلل أنه مع انخفاض العوائد الاسمية مع كل خفض لمعدل الفائدة ستتحرك المعدلات الحقيقية وتبقى في المنطقة السالبة مما يزيد من جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

وحققت أسعار الذهب مكاسب قوية هذا العام، حيث ارتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات مع اتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة على خلفية تصاعد حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تبني البنوك المركزية سياسية تيسيرية.

وأضاف المحلل: «الحرب التجارية من غير المحتمل أن تنتهي بسرعة، لذلك فإن الذهب سوف يستمر في دوره التقليدي كملاذ آمن».

وأشار «تشيلينجويريان» إلى أن متوسط سعر الذهب سيصل إلى 1400 دولار للأوقية في عام 2019، بزيادة 60 دولارًا عن التوقعات السابقة، و1560 دولارًا في عام 2020 بعد ارتفاع 130 دولارًا عن التوقعات السابقة.

أوضح المحلل أن سعر الذهب سوف يرتفع أعلى من 1600 دولار في الربع الأول من عام 2020 إذا استمر الفيدرالي في دورة التيسير النقدي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 % إلى 1557.90 دولار للأوقية.

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